Rui Borges: “Anche se non può qualificarsi, il Bologna è una squadra molto competitiva”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dello Sporting CP, Rui Borges, ha così parlato in vista della sfida di Champions League contro il Bologna: “Abbiamo preparato la partita per vincere, non pensiamo a cosa ci può portare un pareggio. Ci aspettiamo una partita difficile, e ci siamo preparati per affrontarla al meglio. Anche se il Bologna non può più qualificarsi, è una squadra molto competitiva che ha subito solo tre sconfitte in Serie A nelle ultime 12 partite. Dovremo stare molto attenti nei duelli, dovremo essere bravi a livello collettivo”

Sugli infortuni: “Ho totale fiducia in tutti quelli che scenderanno in campo. Vogliamo vincere, fare una bella partita: questo è l’obiettivo. Gyökeres e Quenda hanno avuto qualche problemino, sono affaticati ed entrambi in dubbio. Il problema lo hanno anche altri giocatori e stiamo cercando di gestirli al meglio. Domani Edwards sarà fuori. E’ tutto quello che posso dire”.

Foto: X Sporting