Ruggeri: “Vogliamo il primo posto. All’andata una delle sere più belle della mia vita”

L’esterno dell’Atalanta, Matteo Ruggeri, ha parlato a Sky prima della gara con lo Sporting Lisbona.

Queste le sue parole: “Quella è stata una delle sere più belle della mia vita ma va archiviata. Stasera vogliamo dare il massimo per il primo posto, soprattutto sui piccoli dettagli. Dobbiamo giocare per vincere, se giochiamo per pareggiare sbagliamo. Vigliamo vincere la partita e qualificarci per primi”.

Errori da non rifare dopo la partita di andata? “Non dovremo avere fretta di segnare, se tutto andrà bene poi il gol arriverà, in quel caso festeggeremo tutti insieme”. Foto: Instagram Atalanta