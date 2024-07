Ruggeri: “Vincere l’Europa League è stato fantastico. Vogliamo ripeterci nella prossima stagione”

Matteo Ruggeri, esterno dell’Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro nel giorno del suo compleanno.

Queste le sue parole: “È bello festeggiare qui e dopo la stagione passata lo è ancora di più. È stata un’annata incredibile per me e per tutti e sono contento della crescita che ho fatto grazie alla società e al mister, che mi hanno permesso di riuscire a realizzare il sogno di vincere. Ringrazio la famiglia Percassi che mi ha sempre dato fiducia, spero di averla ripagata al meglio”.

Ci sono anche tanti bambini che vi seguono. “Cerchiamo sempre di dare il buon esempio, sia sul piano calcistico che su quello umano, ai ragazzi più piccoli. Dobbiamo essere sempre umili e disponibili”.

Qual è il momento che ricorda con più affetto della passata stagione? “Ce ne sono tanti, ma se devo dirne due dico il mio gol con il Marsiglia e il triplice fischio in finale di Europa League. Per ottenere le cose che si vogliono si deve sempre lavorare al massimo, anche quando le cose vanno peggio. Ci vuole poco, oltre a un pizzico di fortuna e cattiveria in allenamento”.

Obiettivi? “Partiamo con l’obiettivo di fare il massimo, iniziando dalla preparazione. Avremo tante partite belle da giocare e una alla volta penseremo ai nostri obiettivi”.

Foto: Instagram Ruggeri