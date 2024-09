Ruggeri: “Su di noi ci sono aspettative molto alte. Si sente la pressione”

Matteo Ruggeri, difensore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la gara pareggiata con il Bologna.

Queste le sue parole: “Le aspettative su di noi sono molto alte, ma di differente rispetto all’anno scorso non c’è niente, dobbiamo continuare a lavorare forte in settimana, seguendo i consigli del mister, dello staff e pensare partita dopo partita. Per noi è molto importante, non dobbiamo demordere se perdiamo una gara, ma pensare subito alla prossima, ne abbiamo tante in pochi giorni e tutte complicate. Anche in campionato abbiamo visto che squadre come il Como possono mettere in difficoltà chiunque e dobbiamo farci trovare pronti”.

Si sente un po’ la pressione dopo aver vinto un trofeo? “Un po’ sì, ma dobbiamo essere bravi a giocare come abbiamo sempre fatto, con le nostre qualità da parte di tutti in tutti i reparti. Quando difendiamo e lottiamo insieme otteniamo risultati anche contro squadre molto forti. Contro l’Arsenal abbiamo fatto una partita difensiva molto, molto buona, ma abbiamo anche creato occasioni per metterli molto in difficoltà”.