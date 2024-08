Ruggeri: “Ripartiamo con grande umiltà. Sarà bello tornare in Champions. Koopmeiners e Lookman? Del mercato se ne occupa la società”

Matteo Ruggeri, esterno dell’Atalanta, ha parlato a Sky prima della sfida con il Lecce.

Queste le sue parole: “I casi Lookman e Koopmeiners? Noi dobbiamo pensare solo al campo. Al mercato e ai trasferimenti ci penserà la società, noi dobbiamo solo pensare ad arrivare nel migliore dei modi a ogni competizione”.

Sui nuovi: “Sono due ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare e di crescere insieme a noi. Ci potranno dare una grande mano, dovremo essere tutti disposti a lottare in ogni momento di ogni partita”.

Come si riparte dopo la scorsa stagione? “Noi dobbiamo sempre avere la massima umiltà quando andiamo in campo. Non dobbiamo tornare indietro e ripensare alla vecchia stagione, abbiamo tante nuove partite da giocare e nuovi obiettivi da raggiungere”.

Quante aspettative ci sono dopo aver vinto l’Europa League? “Le aspettative sono sempre alte, ancora di più dopo l’anno scorso, ma dobbiamo pensare a lavorare e a fare del nostro meglio. Sarà bello tornare in Champions”.

Foto: Instagram personale