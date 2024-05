Ruggeri: “Possiamo sognare a occhi aperti. Cammino fantastico, manca il punto esclamativo”

Matteo Ruggeri, esterno dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la qualificazione alla finale di Europa League.

Queste le sue parole: “Possiamo sognare a occhi aperti, siamo in finale e dobbiamo goderci il momento davanti alla nostra gente”.

Cosa pensa da bergamasco di questo traguardo? “Per me è motivo di grande orgoglio, i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per me, dedico a loro che mi hanno cresciuto con grande rispetto. Il merito è tutto loro. Da domani pensiamo già alle finali e al campionato”.

Oggi un grande gol, di destro. “Il mio primo gol a Bergamo, grande emozione”.

Grande percorso con l’eliminazione del Liverpool come ciliegina sulla torta. L’Atalanta c’è.

“Un cammino fantastico, siamo partiti dal girone e siamo arrivati in finale. Proveremo a mettere in difficoltà il Bayer ma non ci pensiamo adesso. Daremo il meglio di noi”.

Ancora impegnati su tre fronti. “Per adesso va tutto bene, speriamo di continuare così, vogliamo goderci la finale, ci manca il punto esclamativo”.

Pensa all’Europeo? “È un grande sogno, devo continuare a dimostrare come sto facendo. Voglio continuare a stupire”.

Foto: twitter Atalanta