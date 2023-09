Ruggeri: “Gasperini è la mia forza e la mia fortuna”

Grande inizio di stagione per Matteo Ruggeri che ha conquistato la corsia mancina dell’Atalanta e della nazionale azzurra Under 21. Il laterale racconta ad Italpress l’importanza di Gian Piero Gasperini per la sua crescita: “Sicuramente ho iniziato bene il campionato, è una cosa fondamentale. La mia forza e la mia fortuna è di avere un allenatore che lavora molto sulla parte fisica. Questo è importantissimo perché quest’anno avremo tante partite ravvicinate e sono convinto possa fare la differenza”.

Foto: Instagram Ruggeri