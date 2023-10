Ruggeri: “Bravi a non mollare. Se giochiamo come stasera sarà difficile per tutti affrontarci”

Matteo Ruggeri, esterno dell’Atalanta, autore del gol del 2-0 a Lisbona, ha parlato a Sky dopo la vittoria in Portogallo.

Queste le sue parole: “Siamo stati molto bravi, perché non abbiamo mollato niente dopo aver preso gol e nel finale ci siamo difensi bene”.

Il messaggio dato da questa vittoria? “Se giochiamo come stasera è difficile per tutti affrontarci, sia in Italia che in Europa”.

Una dedica? “Ai miei genitori e a tutti i miei amici, che mi stanno sempre vicino”.

Foto: Instagram Atalanta