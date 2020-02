Rugani: “Non vediamo l’ora di affrontare il Lione, cercheremo di fare la nostra partita e segnare”

Il difensore della Juventus Daniele Rugani – ai microfoni di Sky Sport – ha parlato del momento in casa bianconera e del prossimo impegno contro il Lione, gara valida per gli ottavi di finale di Champions League.

“Iniziamo a sentire il brivido delle fasi finali, delle partite in cui si decidono i bilanci della stagione. Siamo carichi ed entusiasti di affrontare queste partite. Non vediamo l’ora di affrontare il Lione, è una sfida importante e andremo là per fare la partita e segnare. Sarà un match bello e difficile, ma siamo pronti perché è uno dei principali obiettivi che abbiamo“.

Sui minuti giocati.

“Come ogni giocatore spero di giocare di più ma cerco di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno di me“.

Foto: sito ufficiale Juventus