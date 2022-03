Rugani: “Mi trovo bene con De Ligt. Allegri mi stima”

Di nuovo titolare, anche se a causa delle assenze di Bonucci e Chiellini, Daniele Rugani si è ben disimpegnato nella partita vinta contro lo Spezia. “Sono tre punti importantissimi. Vedendo il risultato dell’Atalanta, oggi era importante vincere. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma ci siamo compattati da squadra portando a casa la vittoria. Contava questo“, le parole raccolte da Juventus Tv.

Sul secondo tempo: “Sono una squadra di qualità che giocava con quattro attaccanti. Portandola sull’1-0, nel secondo tempo ci siamo ritrovati in difficoltà. Abbiamo sofferto ma abbiamo fatto una partita giusta e si vedeva che volevamo vincere a tutti i costi“.

Su De Ligt: “Mi trovo molto bene, è un grande giocatore. Ci conosciamo da diverso tempo e in base a con chi gioco mi adatto. E’ aggressivo e fisico, ma mi trovo bene con tutti. Sono a disposizione per dare il mio contribuito e sono contento di averlo dato perché oggi c’era una situazione di emergenza“.

Sulla stagione: “Penso a dare il mio contributo quando c’è bisogno, con il mister c’è un ottimo rapporto e da parte sua c’è grande fiducia, questo è tutto quello che serve. Allegri sa quali sono le mie caratteristiche e non mi chiede cose che non sono nel mio repertorio. Mi ha dimostrato grande stima anche nelle partite importanti“.

