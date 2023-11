Rugani: “Mi sento un punto di riferimento per i giovani. Nazionale? Tutto passa per la Juve”

Daniele Rugani, autore del 2-0 momentaneo in Juve-Cagliari, ha parlato a Dazn dopo il successo sui sardi.

Queste le sue parole: “Siamo contenti di aver fatto gol sui calci piazzati perché nelle ultime partite non ci eravamo riusciti. Sono felice di aver aiutato la squadra a conquistare i tre punti che ci mandano alla pausa sereni”.

Ti senti maturato? “Per i giovani posso essere un punto di riferimento. Questo è un ruolo importante che voglio portare avanti, considerando che abbiamo tanti giovani”.

Ti senti pronto per la Nazionale? Me lo auguro, ogni giocatore sogna quel traguardo. Tutto passa dalle mie prestazioni con la Juve. Dobbiamo ricaricare le pile per prepararci al meglio per la sfida con l’Inter”.

Foto: twitter Rugani