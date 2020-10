Rugani è arrivato a Rennes. Ora visite e firma

Daniele Rugani è arrivato a Rennes in mattinata. Il calciatore ha accettato di lasciare i bianconeri e di trasferirsi in Francia sulla base di un prestito secco. Nelle prossime ore il difensore si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto per rendere ufficiale l’operazione. Continuerà a giocare la Champions League, in quanto il suo nuovo club è stato inserito nel gruppo E con Chelsea, Krasnodar e Siviglia.

Foto: sito ufficiale Juventus