Rugani: “Con Allegri ho un bellissimo rapporto. Felice del momento e della continuità”

Daniele Rugani difensore della Juventus, tra i protagonisti di questa parte di stagione positiva dei bianconeri, ha parlato al canale Twitch del club bianconero, soffermandosi anche sul rapporto con il tencico Allegri.

Queste le sue parole: “Ho un bellissimo rapporto con lui. Negli ultimi mesi il rapporto si è consolidato. Ha sempre speso belle parole per me che fanno piacere e danno quelle certezze che per un calciatore sono importanti. Sento la sua fiducia e questo conta. Il mister mi ha fatto sempre giocare partite importanti e ha sempre dimostrato la sua fiducia, ma ultimamente ancora di più. Il tempo passa, quindi si cresce a livello anagrafico ma anche umano e di maturità e responsabilità. Certi problemi che da giovane ti sembrano insormontabili poi magari capisci che hanno un peso meno importante. Tante situazioni cambiano, adesso sono anche diventato papà da tre anni. Certe priorità le vivo in maniera diversa. Chiellini mi diceva sempre che la parte migliore della sua carriera l’ha avuta dai 33 anni. Felice della continuità che sto avendo, cerco di dare sempre il massimo“.

Foto: sito Juventus