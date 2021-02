Rugani arriverà a Cagliari a tarda ora dopo una giornata movimentata

Daniele Rugani arriverà a Cagliari soltanto a tarda ora, dopo una giornata movimentata. In mattinata il tampone che ha procurato un iniziale ritardo, poi la difficoltà di organizzare un volo privato da Rennes per Cagliari. Quindi, la necessità di organizzare un trasferimento veloce in auto da Rennes a Parigi, poco meno di tre ore, in modo da prendere lo stesso volo privato da Parigi. Una situazione che a tarda ora porterà Rugani a raggiungere Cagliari in modo da essere pronto domattina per tutte le formalità burocratiche. E per potersi quindi mettere a disposizione di Di Francesco dopo un’autentica sorpresa nelle ultime ore di mercato.

Foto: sito Rennes