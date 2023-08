Rueda (pres. Santos): “L’offerta della Roma per Marcos Leonardo è troppo bassa. Vogliamo tenerlo fino a dicembre”

Il presidente del Santos, Andrés Rueda, ha parlato in un’intervista ad A Tribuna sulla situazione legata a Marcos Leonardo e la Roma.

Queste le sue parole: “Abbiamo bisogno del giocatore, l’obiettivo è averlo fino a dicembre. L’offerta della Roma è al di sotto delle aspettative, dei 6 milioni di bonus solo due sono facili: la convocazione in nazionale e le 75 presenze con la Roma. I 18 milioni totali sono a rischio. E poi la Roma ha proposto un pagamento in 4 rate in due anni. Se ci avessero offerto 15 milioni prima della fine del mercato forse avremmo chiuso”.

Foto: Instagram Marcos Leonardo