Rudiger: “Tuchel è il miglior allenatore che abbia avuto, mi adattavo meglio alla sua idea di calcio”

Durante l’intervista concessa a Goal, Antonio Rüdiger ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera, tra Chelsea, Real Madrid e la possibilità sfumata di giocare con il Paris Saint-Germain di Tuchel, che poi è stato l’allenatore che gli ha permesso di sollevare la Champions League nel 2021: “Sognavo di giocare per il Real Madrid, ma non avevo mai pensato di poterlo fare. Per me l’obiettivo finale era la Premier League. Volevo assolutamente giocare in Premier League. Aver giocato per club così importanti è un privilegio e il frutto di tutto il duro lavoro che ho svolto in questi anni”.

Sul passaggio sfumato al PSG: “Volevo davvero andarmene dal Chelsea. Volevo andare al PSG con Thomas Tuchel, questo era il mio desiderio. Ma non è andata così e sei mesi dopo Tuchel è arrivato al Chelsea. Poi abbiamo vinto insieme la Champions League. Probabilmente era destino che dovesse essere così. Ho avuto tanti bravi allenatori, ma se dovessi sceglierne uno in questo momento direi proprio Tuchel. Con lui mi sono trovato particolarmente bene: il suo carattere onesto mi piace, mi adattavo meglio alla sua idea di calcio e anche lui si adattava meglio a me. L’ho apprezzato molto come persona”.

Foto: Instagram Rudiger