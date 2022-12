Tramite un post su Twitter, il difensore tedesco, Rudiger ha parlato della grande delusione che sta provando in questo momento. Di seguito il suo messaggio: “Solo una grande delusione! Avevamo pianificato così tanto e abbiamo finito per deluderci di più: non dovremmo cercare scuse per questo, ma interrogarci. Mi ci vorrà del tempo per digerire l’eliminazione.”

Foto: Rudiger Instagram