Durante l’intervista concessa a Sky Sport Uk, il difensore del Real Madrid, Antonio Rudiger, ha così parlato del compagno di squadra, Jude Bellingham: “Onestamente non pensavo che avesse questa abilità nel fare gol. Non perché lo avessi sottovalutato, sapevo fosse un top player, ma non aveva mai segnato così tanto. Ha proprio l’istinto dell’attaccante e vuole sempre migliorarsi”.

Foto: Instagram Real