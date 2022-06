Rudiger si presenta al Real: “Qui l’importante è vincere. Orgoglioso di essere nel più grande club della storia”

Antonio Rudiger si presenta come nuovo difensore del Real Madrid.

Queste le parole nella conferenza stampa di presentazione: “E’ un giorno molto speciale per me e la mia famiglia. La prima cosa che voglio fare è ringraziare i miei genitori per il loro sostegno durante tutta la mia vita, senza di loro non sarei arrivato così lontano. Voglio anche ringraziare il presidente del Real Madrid per avermi dato l’opportunità di giocare per questo grande club. E’ un onore essere nel più grande club della storia. Ai soci vi prometto che darò assolutamente tutto. Voglio vincere tutti i titoli. Hala Madrid e niente di più! Qui la cosa più importante è vincere, lo ha dimostrato negli anni alzando molti titoli. Qualunque cosa accada fuori, la squadra esce sempre per vincere. Competizione con Militao e Alaba? E’ normale che un club come il Madrid abbia tanti buoni giocatori, ma io ho un’enorme fiducia in me stesso. Voglio portare competitività, sempre sana, così che tutti possiamo continuare a migliorare. Sono molto entusiasta, non vedo l’ora”.

Foto: Twitter Real