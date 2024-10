Rudiger pazzo di Yamal: “Dimentichiamoci la rivalità, ha soli 17 anni. Fa paura, il futuro è suo”

Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, pazzo di Lamine Yamal, nuova stella del calcio europeo e Mondiale, a soli 17 anni. Il difensore tedesco, in una intervista su un network su Youtube, ha così parlato: “Bisogna dargli credito. Ha solo 17 anni e quello che sta facendo non è da poco. Il Barcellona ha un giocatore che ha tutta una carriera davanti. Spero che rimanga in salute, perché non auguriamo mai del male a nessuno. Ha un grande futuro, ha soli 17 anni e fa paura. Pensiamo a cosa ha fatto durante gli Europei, dimentichiamo la rivalità e cose del genere…”.

Foto: Instagram Rudiger