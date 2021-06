Rudiger: “Non è stato un morso, ma un gesto sfortunato. Lo ha detto anche Pogba”

Antonio Rudiger, difensore tedesco del Chelsea, è finito sotto i riflettori in negativo dopo il presunto morso a Paul Pogba nel corso della partita persa dalla Germania contro la Francia. Ecco le sue parole a riguardo: “Sicuramente non devo andare con la bocca aperta alle spalle di nessuno come successo ieri ma è stato un gesto sfortunato. Io e Pogba ci siamo parlati molto amichevolmente dopo il fischio finale e lui ha confermato a tutti che non si trattava di un morso come alcuni pensavano. Anche nel corso della gara l’arbitro mi ha detto che mi avrebbe sanzionato se l’avesse considerato come un gesto aggressivo”. Lo riporta la testata spagnola AS.