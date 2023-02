Rudiger: “Nell’uno contro uno Vinicius è il migliore al mondo”

Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, incensa il compagno di squadra, Vinicius jr, definendolo il migliore al mondo nell’uno contro uno.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del Real: “Sono felice, molto felice. Devo dire che è speciale vincere titoli con questo club. Qui si vincono molti titoli e ha da sempre una storia enorme. Farne parte è qualcosa che non avrei mai immaginato. Siamo partiti molto bene, abbiamo segnato due gol, poi abbiamo subito una rete e poi ci siamo sentiti come se non sapessimo dove fossimo. Avremmo potuto fare una partita più facile”.