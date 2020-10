Rudiger: “Mi piace il Chelsea, voglio restare e convincere il mister”

Intervistato da The Athletic il possente difensore del Chelsea, Antonio Rudiger, ha spiegato i motivi della non cessione: “Nelle ultime settimane di mercato ho avuto delle offerte interessanti. Per avere più minutaggio, c’era la possibilità di andare a giocare in prestito. Poi vista la scarsità di tempo tutto è saltato. Mi piace il Chelsea e Londra, anche io ho detto no perché non ero pronto a mettere tutto in valigia. Darò il massimo per provare a convincere il mister.”

Foto: twitter Chelsea