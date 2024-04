Rudiger: “Mbappé può diventare il miglior giocatore francese di sempre. Ancora non lo è, per me è Zidane. Finale contro lui? Lo batteremo”

Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, ha parlato al canale Carré, soffermandosi su Mbappé e su una possibile finale di Champions contro il francese, magari suo prossimo compagno al Real Madrid.

Queste le sue parole: “Se giocheremo contro di lui in finale di Champions? Vinceremo. Se dovesse dribblarmi? Lo distruggerò (ride, ndr). Ha vinto il Mondiale a 18 anni, questo lo rende molto speciale. Può diventare il miglior giocatore francese di tutti i tempi, ancora non lo è… Per me è Zidane”.

Chi è il più forte al mondo? “Bellingham è il migliore”.

Chi è il difensore più forte al mondo? “Sergio Ramos, ancora lui. Dobbiamo rispettare le leggende come lui Thiago Silva, Pepe”.

Chi sono i due attaccanti più difficili da marcare contro cui ha giocato?

“Ne dico due, CR7 e Aguero. Mbappé? Non è un centravanti puro, è un’ala. Ma può essere un problema molto spesso. Nessun giocatore mi ha fatto paura”.

Perché le piace intimidire gli avversari? “Perché lo adoro, mi dà una super sensazione. Non sono in campo per farmi amici”.

Un aneddoto sulla sua storia? “Fino all’età di 15 anni bagnavo il letto facendo pipì. Non c’è niente di cui vergognarsi. È vero che da un lato è umiliante, ma va bene così, è la vita. Cosa posso fare al riguardo? Ho smesso di bere dopo le 20:00 .

Per Mbappé è una buona scelta venire al Real? “Chi ha detto che verrà? Non c’è niente di ufficiale. Tutti i giocatori al mondo hanno sempre giocato al Real Madrid. Dunque sì, è uno dei migliori al mondo. Funzionerebbe bene”.

Foto: Instagram personale