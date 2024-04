Rudiger: “Il City è forte, ma noi siamo il Real Madrid. Arriviamo bene a questo doppio confronto”

Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Manchester City.

Queste le sue parole: “Lo scorso anno al Bernabeu è stata una bella partita, abbiamo fatto tutti un buon lavoro tenendo a bada Haaland. Al ritorno poi non ho giocato ma Ancelotti non deve scusarsi di cose come queste: ha una sua idea e come giocatore devo accettarla”.

Prosegue Rudiger: “Per me è difficile parlare di me come un leader, cerco solo di fare il mio lavoro. Chi ho al mio fianco lo decide l’allenatore, dipende da lui e a me non interessa. Dobbiamo essere sempre positivi, sarà difficile contro il City ma noi siamo il Real Madrid e abbiamo fiducia in noi stessi. Siamo forti e in forma, siamo una famiglia e questo è ciò che conta”.

Conclusione sull’attaccante più difficile da marcare che abbia mai affrontato: “Il Kun Aguero. Ma ora c’è Haaland, che è un giocatore che penso viva di passaggi. Non possiamo pensare di fermarli tutti, ma dobbiamo provare a controllare questo nel miglior modo”.

Foto: Instagram Real Madrid