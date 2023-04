Rudiger: “Il Bernabeu intimidisce gli avversari, nei loro occhi vedi la paura”

Antonio Rudiger si è trasferito questa estate al Real Madrid. E durante l’intervista concessa a Marca, il difensore dei Blancos ha così parlato dello stadio Santiago Bernabeu durante le notti di Champions: “Cambia tutto, completamente, è qualcosa a cui non mi sono ancora abituato. Ma la cosa allucinante è che per i miei compagni è come se fosse tutto normale. Per me è impressionante. Questo stadio intimidisce, negli occhi degli avversari vedi la paura”.

Foto: Rudiger Instagram