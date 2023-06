Rudiger: “Havertz? Mi piacerebbe giocare di nuovo con lui in un club”

Toni Rüdiger dal ritiro della Germania ha risposto ad alcune domande su Kai Havertz (i due erano compagni ai tempi del Chelsea). Ecco le parole del difensore: “Sarei felice e mi piacerebbe di giocare di nuovo con lui in un club. Per quanto riguarda il mercato, non ho nulla da segnalare alla società”.

Foto: Rudiger Instagram