Rudiger: “Francia più forte solo sulla carta. Per la mia crescita è stato fondamentale lasciare la Bundesliga”

Antonio Rudiger, difensore della Germania e del Chelsea è intervenuto in conferenza stampa: “Per la mia crescita di giocatore è stato importante lasciare la Bundesliga, mi sono messo alla prova in un nuovo campionato (l’Italia, ndr) e ho imparato una nuova lingua. Per diventare di livello mondiale devo ancora lavorare su me stesso. Sulla carta la Francia sembra più forte ma appunto solo sulla carta. Hanno attaccanti forti, possono anche essere favoriti ma noi saremo pronti”.

Foto: Twitter personale