Dalla Spagna: Rudiger torna a chiamare il Real. Svelate le richieste del tedesco

Antonio Rudiger lascerà il Chelsea in estate, avendo un contratto in scadenza a giugno che molto probabilmente non rinnoverà. Sul tedesco come noto ci sono diversi top club europei, come Juve e Manchester United, ma nelle scorse ore si è inserito con prepotenza il Real Madrid. Come riporta Marca infatti, gli agenti del difensore ex Roma hanno contattato nuovamente il club madrileno con l’obiettivo di discutere di un suo possibile trasferimento in Spagna. Le richieste del centrale del Chelsea sono molto alte: 55 milioni di euro d’ingaggio e bonus per un contratto di quattro anni, come si legge sul quotidiano spagnolo.

