Rudiger: “Ai tempi del Chelsea volevo andare al Psg con Tuchel. Era il mio desiderio”

Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, ha rilasciato una lunga intervista a Goal Germania, toccando diversi argomenti. Uno, in particolare, riguarda un retroscena di mercato che lo vide coinvolto nel 202o ai tempi in cui indossava la maglia del Chelsea:

“A dire il vero ancora oggi non so dire cosa sia successo esattamente allora. Fa parte del calcio. Magari Lampard aveva altre idee o vedeva meglio altri giocatori. Ma il bello del calcio è che la risposta è in campo e credo di aver dato quella perfetta Volevo andarmene. Volevo andare al Paris Saint-Germain con Thomas Tuchel, quello era il mio desiderio. Ma ciò non accadde e sei mesi dopo Tuchel arrivò al Chelsea dal PSG. Poi abbiamo vinto insieme la Champions League. Probabilmente doveva andare così.”

Foto: Twitter Real Madrid