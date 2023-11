Rudi Voeller: “L’Italia deve esserci all’Europeo. Ne giova tutto il movimento”

Rudi Voeeler, dirigente della Nazionale tedesca, ex Roma e Bayer Leverkusen, ha parlato a Il Messaggero in vista di Ucraina-Italia di questa sera.

Queste le sue parole: “Peccato non poter essere a Leverkusen, sono in giro con la squadra. Ma alla BayArena saranno presenti mia moglie Sabrina e mia figlia Greta: loro sì tiferanno Italia. Gli Azzurri devono esserci all’Europeo, la loro presenza impreziosisce tutto il movimento”.

Italia e Germania in ricostruzione:“E’ vero, noi dal Mondiale in Brasile non abbiamo più fatto bene nelle varie competizioni. Stiamo lavorando molto per tornare alle vecchie abitudini, ai nostri livelli. E il prossimo Europeo può essere un’occasione”.

Su Julian Nagelsmann:“E’ stata una fortuna che fosse libero quando abbiamo deciso di fare a meno di Hansi Flick, con cui non si poteva più andare avanti. Julian è un ottimo allenatore, viene da grandi esperienze, abbiamo pensato fosse l’uomo giusto”.

Come lo è Spalletti per l’Italia? “Sì, anche la Nazionale si è trovata con il ruolo scoperto dopo l’addio di Mancini. Lo conosco poco personalmente, ma ho visto quello che ha fatto. Spero di ritrovarlo in Germania, sarà una grande festa”.

Foto: sito Bayer Leverkusen