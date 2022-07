Rudi Voeller: “Dybala è un colpaccio per la Roma. L’Italia? Il problema è uno, manca qualità in attacco”

Rudi Voller, ex attaccante della Roma e della Nazionale tedesca, ha parlato dell’acquisto di Dybala e di altri temi del calcio italiano ai microfoni di New Sound Level 90FM.

Queste le sue parole: “Dybala alla Roma? Non è velocissimo ma ha un talento nel suo piede che è incredibile, ha fantasia, può dribblare in tutte le situazioni ed è eccezionale ed è il compagno ideale per tutti gli attaccanti. E’ certamente un colpaccio della Roma”.

Sul rilancio del calcio italiano: “Secondo me l’Italia non è la squadra più forte d’Europa e nonostante questo ha meritato di vincere l’Europeo. Il problema dell’Italia è solo davanti, negli altri reparti non ci sono problemi. Ci sono pochi attaccanti ed è il problema più grande, forse tra un paio di anni arriva qualcuno. Manca qualità lì davanti, ma per il resto non vedo un movimento in crisi”.