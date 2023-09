Rudi Voeller CT ad interim della Germania: “Guiderò la squadra solo per 90 minuti. Poi l’obiettivo è trovare un allenatore rapidamente”

Sarà Rudi Voller a sedere ad interim sulla panchina della Germania per la sfida amichevole di domani contro la Francia. L’ex attaccante è stato scelto come successore dell’esonerato Hansi Flick, ma lo stesso Voller, in conferenza stampa, annuncia che il suo ruolo di CT durerà solo per i novanta minuti di domani: “Per me quella di domani sarà la partita di una volta nella vita. È mio dovere dare una mano in questa situazione, ma dopo cercherò di sostenere al meglio il nuovo allenatore, per quanto posso. Indipendentemente dalla partita di domani, è importante trovare un successore in tempi relativamente brevi. Questo sarà il compito principale”.

Foto: twitter Bayer Leverkusen