Rudi Garcia: “Natan? Siete fissati. E’ arrivato con un fastidio al ginocchio”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa, Rudi Garcia ha parlato ancne delle condizioni del difensore Natan.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un lavoro preciso per lui, personalizzato, il tempo che non abbiamo avuto con lui nei ritiri perché è arrivato 7-8 giorni prima di Frosinone e allora l’abbiamo messo a fuoco lavorando. È arrivato anche con un piccolo fastidio al ginocchio, ma sta sparendo: voi siete fissati su Natan (ride, ndr), ma tutti gli altri sono pronti e sono contento per i 180 minuti di Ostigard che voi dimenticate, io no. La cosa positiva è che chi aveva bisogno di giocare, Cajuste, Kvara, Elmas, almeno hanno giocato molto e sono pronti”.

Foto: twitter Garcia