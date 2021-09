Rudi Garcia: “Milan, che colpo con Florenzi. E’ un coltellino svizzero. Con lui andrei in guerra”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia, ex tecnico della Roma e del Lione, ha parlato dell’acquisto di Alessandro Florenzi da parte del Milan, lui che lo considera un jolly che ogni allenatore vorrebbe avere.

Queste le parole del francese: “Che colpo del Milan con Florenzi. Sa fare tutto e non tradisce mai, con lui puoi andare in guerra, averlo al mio fianco mi farebbe sentire al sicuro. Alessandro è un coltellino svizzero, un tuttofare dai gol speciali. Quello che ha fatto è tutto meritatissimo. Sono felice che abbia vinto con la Nazionale agli Europei. Un giocatore umile e che non si risparmia mai. Non so cosa sia accaduto con la Roma e mi dispiace, ma il Milan si può godere certamente un grandissimo colpo”.

Foto: Twitter Lione