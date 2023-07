Rudi Garcia: “Ho sentito Osimhen, vuole restare a Napoli. Maxime Lopez è un profilo che non cerchiamo”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato dal ritiro degli azzurri a Dimaro.

Queste le sue parole: “Già sono venuto tre anni fa in Trentino ma non a Dimaro, qui vicino”.

Porterà qui qualcuno dei suoi calciatori? “Maxime Lopez l’ho fatto esordire io, ha gran personalit. Ma non è uno che raggiungerà la nostra squadra perché non è il profilo che cerchiamo”.

Ha sentito Osimhen? Resterà? “Ovviamente l’ho sentito. Posso assicurare che vuole rimanere, è contento di essere con noi e vuole fare ancora grandi cose”.

Ci fa chiarezza sulle dimissioni del preparatore atletico Sinatti? “Gli ho proposto di rimanere con noi, mettendolo allo stesso livello con Rongoni, ma dopo una riflessione mi ha detto che non gli andava di rimanere e che non aveva energie. E’ un peccato, perché so che in questo club c’è qualità, c’è gente che conosce i calciatori e può farci guadagnare tempo. Ma rispetto la sua decisione”.



Su Kvara: “Spero che loro due, insieme a Osimhen, continueranno a fare la differenza e a farci vincere, ma io sono attento a non mettere troppi singoli davanti al collettivo. Qui tutti sono importanti.

Sul vice-Anguissa. “Ndombele va sostituito. Per giocare con noi serve anche un po’ di fisicità, come Anguissa, ed è una caratteristica che ricerchiamo nel profilo per sostituire Ndombele”.

Foto: Instagram Napoli