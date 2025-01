Rudi Garcia è il nuovo CT del Belgio: “Il destino mi ha voluto qui. Courtois? E’ il migliore del mondo, sarà con noi”

Rudi Garcia è il nuovo CT del Belgio. L’ex tecnico tra le altre del Napoli, è stato presentato oggi in conferenza stampa.

Queste le sue dichiarazioni: “Le conversazioni con Vincent Mannaert sono iniziate a dicembre. Penso che questo gruppo abbia un grande potenziale. I Red Devils hanno avuto una generazione di grande talento che poteva vincere Europei o Mondiali. Ma oggi sono ancora presenti uomini di quella generazione, che devono sostenere i giovani. I giovani belgi giocano per grandi club fin dalla tenera età ma dobbiamo sostenerli per aiutarli a brillare”.

Possibile ritorno di Courtois: “Contiamo su Thibaut Courtois. Abbiamo qualità in porta, cito Matz Sels e Koen Casteels. Ma se hai il miglior portiere del mondo, devi poterlo utilizzare”.

Dieci anni fa c’era già stato un contatto tra la Federazione e Rudi Garcia: “Sono qui adesso, quindi forse così ha voluto il destino. Ma in ogni caso ora ho più esperienza di allora”.

Un vantaggio aver lavorato con grandi nomi: “I grandi giocatori sono più facili da gestire ma devi essere onesto e trasparente con loro. Penso che il giocatore più giovane nella selezione sia importante quanto il più anziano. In passato ho parlato spesso con i giocatori più importanti per conoscere il loro punto di vista in alcuni momenti delicati”.

Nuova realtà: “Non so ancora dove vivrò. La cosa più importante è che darò tutto per questo lavoro. Non posso a, ma metterò tutte le mie energie in questo lavoro. Spero di fare bene qui: ora ci concentriamo prima su marzo e poi sulla qualificazione ai Mondiali. Non solo i risultati sono importanti, voglio anche che i giocatori si divertano di nuovo con la Nazionale. Imparerò l’inno, per me non è un problema”.

