Rudi Garcia: “Cristiano Ronaldo è più di un calciatore. Il suo arrivo all’Al-Nassr è come il passaggio di Pelé ai Cosmos”

Rudi Garcia, allenatore dell’Al-Nassr, si è soffermato con la Gazzetta dello Sport, parlando dell’arrivo di CR7 nel campionato saudita.

Queste le sue parole: “Cristiano Ronaldo è più di un calciatore. Per Al-Nassr, ma anche per tutta l’Arabia Saudita e l’intero Paese trova straordinario che uno sportivo come Cristiano venga a giocare qui. Ma non è la prima volta che il Paese ospita fenomeni sportivi così importanti”.