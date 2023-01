Rudi Garcia annuncia: “CR7 non chiuderà la carriera all’Al Naasr ma in Europa”

La soluzione Al Naasr non sembrerebbe quella finale della carriera di Cristiano Ronaldo, che ha come obiettivo quello di concludere in Europa. Ad annunciarlo, il tecnico dell’Al Naasr, Rudi Garcia, in conferenza stampa.

Dunque, il portoghese giocherà per un periodo nel campionato saudita, ma spera presto di tornare in Europa, magari all’inizio della prossima stagione.

Foto: twitter Al Naasr