Rubiales verrà rinviato a giudizio per il bacio alla Hermoso: “Non c’era consensualità”

Il giudice del Tribunale Nazionale ha chiesto di rinviare a giudizio l’ex presidente della Federcalcio Spagnola Luis Rubiales, reo di avere baciato la calciatrice Jenni Hermoso in maniera non consensuale, e per avere agito in maniera unilaterale e sorprendente. “Le pressioni a cui è stata sottoposta la calciatrice della nazionale femminile hanno creato una situazione di ansia e stress intenso” – si legge nell’ordinanza, secondo quanto raccolto da Europa Press. Oltre a Rubiales, è stato proposto di allontanare anche il ds della squadra maschile, l’ex allenatore della squadra femminile e l’ex responsabile del marketing della Federazione, per le pressioni ricevute nell’accettare di fare una dimostrazione pubblica sulla consensualità del gesto di Rubiales. Gli imputati avranno dieci giorni per formulare un atto di accusa o addirittura chiedere la chiusura del caso.

Foto: Rubiales Marca