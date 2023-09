Luis Rubiales ha rassegnato le dimissioni da presidente della RFEF in seguito allo scandalo avvenuto per il bacio alla Hermoso. Nel presentare sui social la lettera in cui saluta la Federcalcio spagnola, Rubiales ha pubblicato: “Difenderò la mia onorabilità. Difenderò la mia innocenza. Ho fiducia nel futuro. Ho fede nella verità”.

Foto: Marca