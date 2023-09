Rubiales si dimette da Presidente della RFEF: “La mia partenza contribuirà alla stabilità”

l presidente della Federazione calcistica spagnola Luis Rubiales si è dimesso questa sera, è ufficiale. Il presidente federale ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dopo la bufera mediatica scatenata dal caso Hermoso. In seguito alla vittoria del mondiale femminile della Spagna Rubiales aveva baciato in diretta tv la calciatrice, scatenando l’indignazione e la denuncia da parte della calciatrice nei giorni successivi. Questa sera si è finalmente dimesso, annunciando la sua decisione da Twitter. Era anche vicepresidente dell’UEFA e ha presentato le dimissioni anche per questa carica. Queste le sue parole: “Oggi alle 21:30 ho presentato le mie dimissioni da presidente della RFEF. È chiaro che non potrò tornare al mio posto. Insistere nell’attesa e aggrapparsi ad essa non contribuirà a nulla di positivo, né per la Federazione né per il calcio spagnolo. Tra l’altro, perché ci sono poteri che impediranno il mio ritorno. Prendo questa decisione dopo essermi assicurato che la mia partenza contribuirà alla stabilità che permetterà all’Europa e all’Africa di rimanere unite nel sogno del 2030, che ci permetterà di portare il più grande evento del mondo nel nostro Paese. Ora c’è qualcosa che mi occupa fermamente. Ho fiducia nella verità e farò tutto ciò che è in mio potere per farla prevalere”.

Foto: Marca