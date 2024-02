Ruben Neves: “Tra un paio di anni il campionato saudita sarà a livello dei top europei. E’ come giocare alla Play Station”

Ruben Neves, calciatore dell’Al Hilal, ha parlato al portale portoghese “O Jogo” dove si è soffermato sulla crescita del calcio saudita.

Queste le sue parole: “Se c’è tempo prima che giochi di nuovo in Europa? Senza dubbio. Giocare qui non mi fa sentire diverso rispetto ai miei colleghi. La mia capacità fisica è ottima. Sono sulla buona strada per poter, un giorno, tornare in Europa e giocare ai massimi livelli. Ma, ad essere sincero, non ho intenzione di tornarci presto. Seguendo questa strada, entro due anni l’Arabia Saudita potrebbe avere uno dei campionati più importanti al mondo. Non c’è nessun segreto: la qualità dei giocatori che arrivano è altissima”.

Ruben Neves conclude sulla crescita del campionato: “Se ogni squadra scommette su otto stranieri di quel livello, questo diventa quasi un campionato alla PlayStation, in cui potremo scegliere i giocatori a piacimento. Credo che sarò qui tra due anni e, chissà, anche un po’ di più”.

Foto: Instagram personale