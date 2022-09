Ruben Neves su Cristiano Ronaldo: “Punta Euro 2024? Nessuno ne è sorpreso. Si farà trovare pronto”

Cristiano Ronaldo ha manifestato l’intenzione di proseguire la sua carriera oltre il Mondiale, puntando all’Europeo del 2024. Una notizia che non ha sorpreso Ruben Neves: “Non ci aspettavamo che lo dicesse in questo momento ma in qualche modo lo sapevamo già, per il modo in cui lavora, per come è coinvolto. È sempre straordinario quando viene convocato in Nazionale, è un professionista a tutti gli effetti e si farà trovare pronto”.

Foto: Facebook Manchester United