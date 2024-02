Ruben Neves: “Prima dell’Al Hilal sono stato vicino al Barcellona e all’Arsenal”

Ruben Neves è una delle stelle dell’Al Hilal dopo che il club saudita in estate aveva sborsato oltre cinquanta milioni per strapparlo dalle mani del Wolverhampton. In un’intervista rilasciata a Sport il centrocampista portoghese ha rivelato come vi siano stati contatti con altri club blasonati: “Ero vicino a tre società, ma poi non si sono concretizzate le occasioni. Tutto questo mi ha rattristato e mi ha aiutato a prendere la decisione di andarmene all’Al Hilal. Non volevo fare nomi, ma posso dirvi che il Barcellona era una delle opzioni più calde: non era una bugia. È quasi successo, lo stesso vale per l’Arsenal. E il terzo era un altro club, fuori dalla Premier League. Si sono accumulati eventi, ma quando è nata questa occasione d’oro non ho avuto dubbi nell’accettarla”.

Foto: Instagram Ruben Neves