Ruben Neves: “Barcellona? Chi non vorrebbe giocarci. Essere accostati a questo club è un sogno”

Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton, ha parlato a Canal 11 in merito al calciomercato, con il Barcellona che sarebbe sulle tracce del giocatore.

Queste le sue parole: “Chi non vorrebbe giocare per il Barcellona? Parliamo di uno dei più grandi club del mondo e per me è sempre un privilegio poter essere accostato a loro. Ora sono concentrato sul Wolverhampton, la situazione non è facile, dobbiamo rialzarci, siamo sul fondo della classifica e dobbiamo uscirne quanto prima. I rumors di mercato mi lusingano ma non devono distrarmi”.

Foto: sito Wolverhampton