Ruben Dias: “Non ho mai visto il fatto di parlare con uno psicologo come un problema”

Ruben Dias, difensore del Manchester City, nel corso del podcast di WibCast ha toccato un tema ancora oggi poco considerato per un calciatore, ovvero la questione mentale: “Ho avuto i giusti insegnamenti a casa, mi è sempre stato detto di cercare gli errori in me stesso prima di guardare negli altri. Allo stesso modo in cui coltivi una cultura vincente in un club, puoi farlo anche in una persona. Le opportunità arriveranno e ciò che fa la differenza è se sei pronto a coglierle o meno. Do sempre più importanza alla famiglia, ma sin da quando ero molto giovane, non ho mai visto il fatto di parlare con uno psicologo come un problema che potevo avere o una mia colpa. L’ho sempre visto come il professionista giusto per permettermi di crescere in termini di mentalità e distruggere tutti“.

Foto: Twitter Manchester City