Ruben Dias: “Mi sento bene, tutti vogliono essere al nostro posto. Abbiamo lavorato tanto per questa finale”

Il difensore del Manchester City. Ruben Dias, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in vista della finale di sabato sera. Le sue parole: “È cambiato il nostro modo di difendere e il cambiamento più grande è stato per John Stones, dal mio fianco è passato in mezzo in un ruolo completamente diverso da quello di prima. Ci ha sicuramente mostrato quanto può essere bravo in quella posizione. Sono felice per lui, adoro il suo modo di giocare. È un grande passo nella nostra squadra perché finisci per avere un uomo in più nel mezzo e poi in due secondi è accanto a me. Mi sento bene, tutti vogliono essere qui e abbiamo lavorato molto per raggiungere questa finale, adesso dobbiamo dare un senso a tutto ciò”.

