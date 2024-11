Ruben Dias: “Le partite sono troppe, ci sono i nostri corpi in gioco. Se dovremo scioperare lo faremo”

Ruben Dias, difensore del Manchester City di Pep Guardiola, è intervenuto alla ‘Web Summit’ per parlare delle troppe partite in calendario e dei tanti infortuni che sempre di più colpiscono i giocatori.

Queste le sue parole: “Sciopero? Se dovesse accadere, è importante che siamo tutti uniti e lo facciamo tutti insieme, come in un’altra situazione estrema. Se dobbiamo alzare la voce e fare sciopero, lo faremo. Ora siamo concentrati sul quotidiano, ma a suo tempo dovremo pensarci. Dovrebbe esserci un limite al numero di partite. Stiamo parlando di performance, e quando si parla di performance bisogna essere sicuri che i giocatori siano sicuri. Non mi sembra che si preoccupino degli atleti. In passato avevamo un numero normale di partite. Ora siamo ben oltre. È sempre più difficile”.

Foto: twitter Manchester City