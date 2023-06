Ruben Dias: “Dzeko? Sarà diverso dalla Champions. Ho grande rispetto, è un giocatore di alto livello”

Il Portogallo affronterà sabato la Bosnia Erzegovina, in una gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Si ritroveranno di nuovo l’uno contro l’altro, dopo la finale di Istanbul, il difensore del Manchester City, Ruben Dias ed Edin Dzeko: “Sarà una gara diversa dalla finale di Champions League. Ho grande rispetto per Dzeko, sappiamo che è un giocatore di alto livello e avremo tanto lavoro da fare contro di lui”.

Foto: Twitter Manchester City